Manisa'da Asırlık Çınar Ağaçları Kurumaya Başladı

Asırlık çınarlar kurumaya başladı

Manisa'nın akciğeri konumundaki Çaybaşı Deresi'nde bulunan asırlık ağaçlardan 7'si kurudu

Ağaçların neden kuruduğuyla ilgili henüz bir tespit yapılamazken, diğer ağaçlara da hastalığın sıçramaması için çalışmalar başlatıldı

MANİSA - Manisa'nın akciğeri konumundaki Çaybaşı Deresi'nde bulunan asırlık çınar ağaçlarından 7'sinin kuruması vatandaşları tedirgin etti. Dere boyunca her biri en az 100 yıllık olan çınar ağaçlarının neden kuruduğu ise henüz belirlenemedi. En az 300 yıllık olduğu düşünülen ve kuruyan bir çınar ağacının ise çevreye zarar vermemesi için demir çubuklarla desteklenmesi dikkat çekti.

Spil Dağı Milli Parkı'nın Atalanı Mevkiinden kaynağını alarak Manisa şehir merkezinden geçen Çaybaşı Deresi yatağında ve çevresinde bulunan her biri en az 100 yıllık olan çınar ağaçları beton yığınlarının arasında adeta yeşil bir ada gibi şehrin güzelliğine güzellik katıyor. Manisa'nın akciğeri konumundaki Çaybaşı Deresi'nin asırlık çınar ağaçlarından 7'sinin kuruması vatandaşları tedirgin ederken, yetkilileri de harekete geçirdi. Bir yandan ağaçların neden kurudukları araştırılırken bir yandan da diğer ağaçların da aynı akıbeti yaşamaması için çalışılıyor. Kuruyan ve çevreyi de tehdit olan bazı ağaçların ise demir çubuklarla tutturulması ise dikkat çekti.

"Ağaçların tamamının kuruması facia olur"

Manisalı Yerel tarih araştırmacısı Erkan Akbalık, "Çaybaşı Deresi ve bölgenin en karakteristik özelliklerinden birisi çınar ağalarıdır. Çınar ağaçlarının çoğu tarihi çınar ağacıdır. Çoğu 80-100 yıllık çınar ağaçları ama aralarında 200-300 yaşında olan çınar ağaçları da var. Maalesef bunlardan bazılarına hastalık peyda oldu. Hastalığın şu anda ne olduğunu bilmiyoruz. İlgili kurumlar haberdar edildi çalışıyorlar. Manisa Büyükşehir Belediyesi konuyu yakından takip ediyor. Konuyla ilgili üniversitelerden bazı bilirkişilerle de görüşmeler yapılıyor. Şu anda 7 tane çınar ağacımızda hastalık kaynaklı kuruma var. Bu kuruma geri dönüşü olmayan bir kurumadan bahsediliyor. Netleşmediği için de çalışmalar devam ediyor. Korkumuz diğerlerine yayılması. Diğerlerine yayılması durumunda buraları bu ağaçlar olmadan düşünmek bile istemiyoruz. Facia olur. Kuruyan ağaçlar hayatını yitiriyor ve bir daha yeşillenmiyor. Şu ana kadar 7 tane, umarım bu sayıda kalır ve daha fazla olmaz. Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz zaten ilgili kurumlarda çalışıyor." dedi.

"Ağaçların yaşıyla ilgili bir çalışma yapılmadı"

Bölgedeki yüzlerce ağaç için herhangi bir yaş çalışması yapılmadığını kaydeden Akbalık şunları söyledi: "Buradaki ağaçların çoğu 80-100 yaşında ama aralarında 200-300 yaşında olanlarda var. Tam olarak bir yaş tespiti yapılmamıştır. Burada sadece bir tanesinde plaka var onu da diken kişiler sağ olsunlar 1930 tarihinde çakmış. Onu biliyoruz ama o genç sayılır. Daha yaşlıları var. Buranın önemi ise burası çok önemli tarihi olaylara tanıklık etti. Yunan işgalinde Çaybaşı Deresinde Yunan tarafından Türk halkına yönelik çok mezalim yapıldı. Bu ağaçlar bu taş köprüler bu duvarlar bunların hepsine tanıktır. Dolayısıyla bu ağaçların daha uzun süre yaşaması Manisa için çok önemli."