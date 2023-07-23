Manisa'da Araç Termometreleri 49 Dereceyi Gösterdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde araç termometreleri 49 dereceyi gösterirken, markete gitmek için evinden çıkan ve sıcak havadan olumsuz etkilenen engelli bir vatandaş, ağaç gölgesine sığındı.

Tüm yurtta olduğu gibi Manisa'nın Alaşehir'de de aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiledi. Alaşehir'de bugün saat 13.30 ile 14.00 saatleri arasında termometreler 49 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar öğle saatlerinde sokağa çıkmazken, cadde ve parklar boş kaldı. Şeyh Sinan Mahallesi'nde ikamet eden engelli vatandaş Hasan Memili (65) de evinin yakınındaki markete alışveriş yapmak için çıktı ancak sıcakta yürüyemeyince Sarıkız Meydanı'ında bulunan küçük parkta bulunan ağacın gölgesine sığındı. Sıcak havadan olumsuz etkilendiğini belirten Hasan Memeli, "Bir ihtiyacım vardı, evin yakınındaki markete alışverişe gitmiştim. Dönüşte havanın çok sıcak olması nedeniyle tekerlekli sandalyemi süremedim. Kendimi parkta bulunan ağacın gölgesine zor attım. Sıcaklık 49-50 dereceleri gösteriyor" dedi.

Öte yandan, yetkililer öğle saatlerinde zorunlu kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiği uyarısında bulundu. - MANİSA