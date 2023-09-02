Manisa'da Anne ve Kızı Toprağa Verildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde öldürülen anne ile kızı toprağa verildi. Olayda anne, kızı ve katil hayatını kaybetti.

Tartıştıkları şahıs tarafından öldürülen anne - kız toprağa verildi

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kişi tartıştığı anne ve kızını başlarından vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Feci şekilde hayatlarını kaybeden anne ve kızı toprağa verildi.

Olay dün gece Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Veysel Mızrak (47), daha önce gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Meliha Uludağ'ı evlerinin kapısında bekledi. Bu esnada dışarda kızı Cansu Dönmez ile birlikte olan anne Meliha Uludağ, evlerinin kapısının önünde Veysel Mızrak ile karşılaştı. Veysel Mızrak bir süre Meliha Uludağ ile tartıştıktan sonra silahını çıkardı. Silahı gören anne Uludağ, kızı Cansu'ya kaçmasını söylerken, olay yerinden kaçmak isteyen genç kız, Veysel Mızrak'ın silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Önce Cansu Dönmez'i vuran Veysel Mızrak daha sonra anne Meliha Uludağ'ı başından vurduktan sonra aynı silahı başına dayayarak intihar etti.

Anne Meliha Uludağ ile Veysel Mızrak olay yerinde hayatını kaybederken genç Cansu Uludağ ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Anne Meliha Uludağ ile kızı Cansu Uludağ için memleketleri Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızı mahalle mezarlığında toprağa verildi.