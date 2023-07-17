Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Necdi Şentürk Parkı'nı Yeniledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Akhisar'da 35 bin metrekarelik alanda bulunan Şehit Necdi Şentürk Parkı'nda başlattığı yenileme çalışmaları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde daha yaşanılabilir şehirler hayata geçirmek amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar Şehit Necdi Şentürk Parkı'nda başlattığı yenileme çalışmalarını geçtiğimiz haftalarda tamamlamıştı. Mevcut ağaçların korunarak yeni ağaçların dikildiği projede zaman, içerisinde yıpranan donatı alanları ile üstyapı da baştan aşağıya yenilendi. Gecesi ve gündüzüyle yepyeni bir görünüme kavuşan Akhisar Şehit Necdi Şentürk Parkı, Akhisarlıların uğrak noktası haline geldi. 7'den 77'ye parkta bol bol vakit geçiren Akhisarlılar, parkta rahat bir nefes alma imkanı da buldu. Eski haline göre daha ferah, modern ve nezih bir hal aldığını belirten vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e yapılan hizmet nedeniyle teşekkür ettiler.

Vatandaşlardan Mehmet Haşlaker, "Park çok güzel oldu. Cengiz Başkan sağ olsun çok güzel park yaptı. Ufak tefek eksiklikler var onlar da yerine getiriliyor. Ben zaten aşağı yukarı 60 yıldır buradayım. Benim mahalle burası. Cengiz Başkan geldiğinde kendisiyle de görüşüyoruz. Şahane bir park" derken, Canan Demiröz ise "Ben eski halini biliyorum buranın. Bu kadar bakımlı değildi. Yıllardır aynıydı. Ama şu an ben de ilk defa geliyorum. Yapım aşaması süresince kapalıydı her yer. Çok beğendim. Bütün Akhisarlılar adına teşekkür ediyorum yetkililere. Böyle güzel bir alan sundukları için. Çok hoşuma gitti. Kapıdan girdiğimizde serinletme direklerini ilk defa gördüm bir parkta. Gerçekten şaşırtıcı, modern bir park olmuş. Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Böyle bir alan sunduğu için Akhisarlılara" diye konuştu. - MANİSA