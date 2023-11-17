Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 2023 Yılında 12 Bin 99 İtfai Olayına Müdahale Etti

Yurdun dört bir yanında ihtiyaç olan her yerde görev alan, son olarak da Libya'da yaşanan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarında önemli bir görev üstlenen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2023 yılı verilerini paylaştı. Paylaşılan verilerde ocak ve kasım ayları arasında 12 bin 99 itfai olayda görev alındığı açıklandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2023 yılında müdahale edinilen itfai olayları kamuoyu ile paylaştı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 1 Ocak ve 15 Kasım tarihleri arasında 8 bin 328 yangın, 750 trafik kazası, 2 bin 619 kurtarma, 402 sel ve su baskını olmak üzere 12 bin 99 itfai olayda görev aldı. Bunun yanı sıra, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bu süre zarfında 2 bin 125 iş yeri denetimi, 53 bin 206 vatandaşla da eğitim ve tatbikat yaptı. Modern ekipman ve donanımlı personeller ile ihtiyaç olan her yerde göreve hazır olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızın, 'İtfaiyeye yapılan yatırım, insana yapılan yatırımdır' anlayışıyla fedakarca ve özveriyle görev yapıyoruz. Bu anlamda modern ekipmanlar, 645 personel,57 itfaiye noktası ve 153 araç ile vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA