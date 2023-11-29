Manila Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan tek fil öldü

MANİLA, 29 Kasım (Xinhua) -- Filipinler'de bulunan tek fil, 46 yıl yaşadığı Manila Hayvanat Bahçesi'nde Salı günü öğleden sonra öldü.

Manila Belediye Başkanı Maria Sheilah Honrado Lacuna-Pangan sosyal medya hesabında yayımladığı videoda, Mali adındaki dişi filin 49 yaşında hayata gözlerini yumduğunu söyledi. Belediye yetkilileri, filin ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapıyor.

Tam adı Vishwa Ma'ali olan fil, 1977 yılında henüz üç yaşındayken Sri Lanka hükümeti tarafından Filipinler'e verildikten sonra tüm hayatını Manila'da geçirdi.

Lacuna-Pangan, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında belediye yönetiminin Sri Lanka hükümetiyle irtibata geçerek Mali'nin ölümü konusunda resmi bildirimde bulunacağını ve mümkünse yeni bir fil talep edeceğini kaydetti.