Manda, TIR'ın dorsesinden otoyola atladı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde büyükbaş hayvanları taşıyan TIR'ın dorsesindeki bir manda otoyola atlayarak kaçmaya çalıştı. Yakalanan manda, vinç yardımıyla dorseye konuldu.

TAG Otoyolu'nda büyükbaş hayvanları taşıyan TIR'ın dorsesindeki bir manda, hareket halindeyken otoyola atlayarak kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak bir süre mandayı kovaladı. Refüjlere sıkıştırdığı mandayı tekrar TIR'a yüklemek için vinç getirildi. Yola atlayan manda diğer sürücülerin meraklı bakışları arasından vinç yardımıyla dorseye konuldu.