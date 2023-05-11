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Manda, TIR'ın dorsesinden otoyola atladı

Manda, TIR'ın dorsesinden otoyola atladı

Yaşam Haberleri

Tarsus'ta büyükbaş hayvanları taşıyan TIR'ın dorsesindeki bir manda, otoyola atlayarak kaçmaya çalıştı. Yakalanan manda, vinç yardımıyla dorseye konuldu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde büyükbaş hayvanları taşıyan TIR'ın dorsesindeki bir manda otoyola atlayarak kaçmaya çalıştı. Yakalanan manda, vinç yardımıyla dorseye konuldu.

TAG Otoyolu'nda büyükbaş hayvanları taşıyan TIR'ın dorsesindeki bir manda, hareket halindeyken otoyola atlayarak kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak bir süre mandayı kovaladı. Refüjlere sıkıştırdığı mandayı tekrar TIR'a yüklemek için vinç getirildi. Yola atlayan manda diğer sürücülerin meraklı bakışları arasından vinç yardımıyla dorseye konuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Yaşam

Tarsus Yaşam Haberler

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