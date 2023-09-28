Manavgat'ta Yaya Geçidinde Zincirleme Kaza

Manavgat'ta yaya geçidinden geçen turistlere yol vermek amacıyla yavaşlayan araçlara, hızla gelen aracın çarpması sonucu 3 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada araçlara arkadan çarpan otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Aynı yerde 7 Eylül tarihinde yaya geçidinden geçmekte olan turist baba-kız araçların altında kalmaktan son anda kurtulmuş, hızla gelen bir araç duramayarak refüje çıkmıştı.

Kaza, Kumköy istikametinden gelip Side istikametine seyir halindeki Cemal Nalbant'ın kullandığı 07 AYY 002 plakalı otomobilin, Side Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı girişinde yaya geçidinden geçmekte olan turistlere yol vermek için duraklayan Şirin Sümer'in kullandığı 34 EM 7652 plakalı otomobile, 34 EM 7652 plakalı otomobilin de önündeki Arif Alioğlu'nun kullandığı 07 BAK 325 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucunda meydana geldi.

Dumanlar yükseldi sürücü kendisini dışarı attı

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın ardından 07 AYY 002 plakalı otomobilden duman çıkmaya başlarken, otomobil sürücüsü kendisini otomobilden dışarı atıp refüje uzandı. Yardımına diğer araç sürücüleri koşarken bir süre sonra ayağa kalktı.

Kazasız gün geçmiyor

Kazanın meydana geldiği yerde, turistlerin denize gidebilmeleri için 3 ayrı yaya geçidi bulunurken, araç sürücülerinin yayalara yol vermemeleri, hız yapmaları ve dikkatsizlikleri nedeniyle sık sık kazalar meydana geldiği bildirildi. Son olarak 7 Eylül tarihinde meydana gelen kazada, turist baba-kız yaya geçidinden geçerken araçların altında kalmaktan son anda kurtulurken, hızla gelen bir araç baba-kıza yol veren araçlara çarpmamak için refüje çıkmıştı. - ANTALYA