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Manavgat'ta Yaralı Martı Tedavi Edildi ve Doğaya Salındı

Yaşam Haberleri

Antalya'nın Manavgat ilçesinde cankurtaranlar tarafından bulunan yaralı martı, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından tedavisi yaptırılarak, doğaya salındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde cankurtaranlar tarafından bulunan yaralı martı, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından tedavisi yaptırılarak, doğaya salındı.

Manavgat Sorgun sahilinde 5 yıldızlı bir otelde görev yapan cankurtaranlar, sahilde ağzına balıkçılardan kalan bir misina ve olta iğnesinin takıldığı martı buldu. Cankurtaranların haber vermesi üzerine Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) yetkilileri ve gönüllü veterinerleri martının bulunduğu sahile gitti. DEKAFOK yetkili ve gönüllüleri Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerini bilgilendirerek yaralı martıyı teslim etti. Manavgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde veterinerler tarafından ağzından olta iğnesi ve misina çıkarılan martı, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Doğa Koruma ve Milli Parklar Manavgat Antalya Yaşam Haberler

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