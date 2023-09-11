Manavgat'ta yangında samanlık ve eski cami lojmanı yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında samanlık ve eski cami lojmanı yandı. Yangında yaklaşık 13 dönüm tarım arazisi de zarar gördü.

Manavgat'ın Kızıldağ Mahallesi Çorak mevkisinde dün saat 23: 30 sıralarında başlayan yangında samanlık ve eski cami lojmanı yandı. Vatandaşların ilk müdahalesinin ardından Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 13 dönüm tarım arazisi ile boş arsa da zarar gördü. Yangının rüzgarda elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıktığını iddia eden Kızıldağ Mahallesi sakinleri, köye doğru gitmekte olan yangının esen poyraz ile yön değiştirerek boş araziye yöneldiğini anlattı. (DHA)