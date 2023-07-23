Manavgat'ta Vatandaşlar Güneşin Batmasını Bekliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşlar, bunaltıcı ve yakıcı sıcaklar nedeniyle, denize girmek için güneşin batmasını bekliyor. Akşam saatlerinde ailecek sahillere akın eden vatandaşlar, güneşin batmasının ardından denize giriyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşlar, bunaltıcı ve yakıcı sıcaklar nedeniyle, denize girmek için güneşin batmasını bekliyor. Akşam saatlerinde ailecek sahillere akın eden vatandaşlar, güneşin batmasının ardından denize giriyor.

Bunaltıcı ve yakıcı sıcaklar yüzünden gündüz dışarıya çıkamayan Manavgat halkı, akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte sahillere akın ediyor. Özellikle Boğaz olarak adlandırılan Manavgat ırmağının denizle birleştiği bölgeye akın eden vatandaşlar, güneşin batması ve havanın biraz olsun serinlemesiyle birlikte denize girerek serinlemeye çalışıyor. Aileleriyle birlikte Boğaz sahiline akın eden vatandaşların büyük bölümünün akşam yemeklerini deniz veya ırmak kenarında yedikleri gözlenirken, vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar denize girerek serinlemeye çalışıyor. Günün yorgunluğunu ve sıcağın etkisini denize girerek atan vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar evlerine gitmiyor. - ANTALYA