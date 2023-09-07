Manavgat'ta turistlerin kullandığı yaya geçidi tehlike saçıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun üst kısmındaki otellerde kalan turistlerin sahile gidebilmek için kullandıkları yaya geçidi, sürücülerin yayalara yol vermemesi nedeniyle tehlike saçıyor. Son yaşanan olayda bir baba ve kızı, önce hızla geçen otomobilden, sonra durduğu anda arkadan çarpan aracın sürüklediği cipten kurtuldu. Bölge esnafı ise yetkilileri önlem almaya çağırdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun üst kısmındaki otellerde kalan turistlerin sahile gidebilmek için kullandıkları yaya geçidini kullanmak çileye döndü. Son yaşanan olayda yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve küçük kızı önce hızla geçen otomobilden, sonra durduğu anda arkadan çarpan aracın sürüklediği cipten kurtuldu. Bölge esnafı, daha önce de ölümlü kazaların yaşandığı yaya geçidinde yayalara yol vermeyen araçlara isyan etti.

Manavgat Side Süleyman Demirel Bulvarı'nda Side- Kumköy sınırında bulunan yolun üst kısmındaki otellerde kalan turistler, yolun alt kısmındaki sahile gidebilmek için sık sık kazaların yaşandığı yaya geçidini kullanmak zorunda kalıyor. Bazı sürücüler, birbirine yakın üç ayrı yaya geçidinin bulunduğu bölgede yolun karşısına geçmek isteyen turistlere yol vermediği için sık sık yaralamalı, ölümlü ve maddi hasarlı kazalar yaşanıyor. Birçok büyük kazanın yaşandığı yerde dün yaşanan olay turistlerin sahile inebilmek için göze aldıkları tehlikeyi en açık şekilde gözler önüne serdi. Otelden çıkan baba-kız, yolun karşısına geçmek için yaya geçidine geldiklerinde hızla gelen ve kendilerine yol vermeyen bir otomobilden kurtulduktan sonra bu kez yolda makas atarak gelen ve aşırı hızlı olduğu gözlenen, kendilerine yol vermek için duran araçlara çarpmamak için refüje çıkan araçtan da son anda kurtuldu.

Yaşanan kazalara şahit olan esnaflar ise bu duruma tepki gösterdi. Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde deri mağazası bulunan Erkan Dursun, "Burada yaşanan kazalar nedeniyle bizim başvurmadığımız merci kalmadı. Ne yazık ki önlem alınmadı. Burada turistler yolun karşısına geçebilmek için adeta ölümü göze alıyor. Araç sürücüleri yayaları adam yerine koymuyorlar. Ben hala turistlerin buraya tatile gelmelerine anlam veremiyorum. Ben olsam gelmem. Yetkilileri daha büyük kazalar yaşanmadan önlem almaya çağırıyorum" diye konuştu. - ANTALYA