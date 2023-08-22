Manavgat'ta Sünger ve Mobilya Atıklarının Tutuşmasıyla Yangın Çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, boş arsaya atılan sünger ve mobilya atıklarının tutuşması sonucu çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın, uzun süren müdahale sonucunda söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, boş arsaya atılan sünger ve mobilya atıklarının tutuşması sonucu çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Sanayi Mahallesi 2069 Sokak Sanayi Sitesi ek bloklarda hurda yığınlarının bulunduğu boş arsada alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sünger ve mobilya hurdalarından oluşan yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla birlikte siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yükselen alevler yol kenarındaki yüksek gerilim hatlarının ve aydınlatma direklerindeki lambaların zarar görmesine neden oldu. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin müdahalesine rağmen sünger ve diğer yanıcı maddeler yüzünden yangın uzun süre söndürülemedi. 1 saate yakın bir çalışmanın ardından yangın söndürülürken, yanan yerin karşısında ve çevresinde boş alanlarda yanıcı maddelerden oluşan çok sayıda çöp yığınının olduğu görüldü. - ANTALYA