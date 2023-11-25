Manavgat'ta servis otobüsüne çam ağacı devrildi: 7 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel çalışanlarını taşıyan servis otobüsünün üzerine çam ağacının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. İlçede dün gece etkisini göstermeye başlayan yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kaza ve devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan Sorgun-Titreyengöl yolunun açılması için Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel çalışanlarını taşıyan servis otobüsünün üzerine çam ağacının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

İlçede dün gece etkisini göstermeye başlayan yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Titreyengöl Caddesi'de otele çalışanlarını taşıyan S.S.'in kullandığı 07 J 74969 plakalı servis otobüsünün üzerine yerinden sökülen bir ağaç devrildi.

Otobüsün çatısı çökerken, araçtaki 40 otel çalışanından 7'si yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Manavgat'taki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu belirtildi.

Kaza ve devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan Sorgun-Titreyengöl yolunun açılması için Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.