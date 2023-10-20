Manavgat'ta Sanayi Bölgesinde Yangınlar Çıkıyor

Manavgat'ta sanayi ek bloklarındaki boş arsalar ve çeşitli noktalarda çıkan yangınlar, hurda toplayan kişilerin telleri ve kabloları çıkarmak amacıyla çıkardığı iddia ediliyor. Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülüyor.

Manavgat'ta başta sanayi ek bloklardaki boş arsalar olmak üzere değişik noktalarda tel ve kablo için çıkarılan yangınlar polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçiriyor. Yangınları, hurda malzemeler içerisindeki telleri ve kabloları çıkarmak amacıyla hurda toplayan kişilerin çıkardığı iddia edildi.

Çeltikçi Yolu Sanayi Hurdacılar bölümünde boş arazide ve çevreyolu üzerinde aynı anda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu söndürüldü.

D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu kenarında yükselen siyah dumanları gören Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ekipler sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, küçük olmasına rağmen siyah dumanların yükselmesine neden olan yangının, yol kenarına atılan kamyon lastiğinin yakılması sonucunda çıktığı belirlendi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdüğü sırada Sanayi Sitesi Ek Bloklar Çeltikçi Yolu üzerinde hurda malzemelerin atıldığı boş araziden yangın ihbarı geldi. Kamyonlar dolusu sünger, koltuk ve benzeri yanıcı hurdanın döküldüğü alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürülürken, son günlerde hurdalıklarda çıkan yangınlar ve özellikle sanayi ek bloklarda bulunan boş arsalara işe yaramayan hurdaların dökülüp yakılmasının önüne geçilememesi tepkilere neden oluyor. Yangınları, hurda malzemeler içerisindeki telleri ve kabloları çıkarmak amacıyla hurda toplayan kişilerin çıkardığı iddia ediliyor. - ANTALYA