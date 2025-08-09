Manavgat'ta Özel Çocuklar İçin Unutulmaz Off-road Etkinliği

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 'Engelleri Off-road ile Aşıyoruz' etkinliği kapsamında özel çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi. Etkinlikte 20 özel çocuk off-road araçlarıyla şehir turu yaptı, oyunlar oynayıp müzik eşliğinde dans etti.

Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Manavgat Off-road Spor Kulübü (MANOFF) iş birliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında Manavgat Gençlik Merkezi önünden hareket eden konvoyda yer alan 4x4 araçlar, özel çocuklara off-road heyecanı yaşattı. Şehir içi ve dışı güzergahlarda yapılan turun ardından kafile, go-kart pistinde su engelini aştı. Etkinlik alanına ciplerle gelen çocuklar burada çeşitli oyunlar oynadı. Ardından ikram edilen yemekle enerji toplayan çocuklar, müzik eşliğinde gönüllerince dans etti. Off-road araçlarına yeniden binmek isteyen çocuklar, yaşadıkları heyecanı dile getirdi.

'BU SEVGİYİ BOŞA ÇIKARMAMAK İÇİN YANLARINDAYIZ'

Manavgat Off-road Spor Kulübü Başkanı Salih Köroğlu, "Bir yılı aşkın süredir kulübümüzü resmi olarak kurduk. Bu tutkuyu özel çocuklarımızla paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk. Onların anlamlı bakışları, karşılıksız sevgileri bizim en büyük motivasyonumuz" dedi. Köroğlu, Manavgat'ta düzenlenecek ve Türkiye'nin birçok yerinden off-road tutkunlarının katılacağı festival ile ilgili olarak da "Off-roadu bir araç olarak kullanıp onlarla oyunlar oynuyor, vakit geçiriyoruz. 24-25 Ekim 2025 tarihlerinde Manavgat Stadı ardındaki drag pistinde düzenlenecek off-road festivaline tüm halkımızı davet ediyoruz" diye konuştu.

'BİR GÜNÜNÜ GÜZELLEŞTİREBİLDİYSEK NE MUTLU BİZE'

Kulüp Başkan Yardımcısı Adem Çetin, "4x4 cip kültürüne gönül vermiş arkadaşlarımızla birlikte bu etkinliği gerçekleştirdik. Bu güzel çocuklara bir günlüğüne de olsa mutluluk verebildiysek ne mutlu bize" dedi.

'ÖZEL ÇOCUKLARIMIZI HAYATIN İÇİNDE TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya da etkinliğin önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Manavgat Off-road Spor Kulübü ile özel sporcularımızı bir araya getirdik. Kulüp, ilçemizi birçok etkinlikte temsil ediyor. Biz de özel çocuklarımızı sadece belirli günlerde değil, her gün hayatın içinde tutmaya çalışıyoruz. Bu tür etkinlikleri diğer spor kulüplerimizle de sürdürmeyi istiyoruz."