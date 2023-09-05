Manavgat'ta otomobil bahçeye girdi: 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil yol kenarında bulunan bahçeye girdi. Ağaçlara asılı vaziyette kalan otomobilde bulunan ve kaza nedeniyle şoka giren 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sırasında bahçede bulunan bahçe sahibi kadın, kazalar nedeniyle can güvenliklerinin kalmadığını, bahçede çalışmaya korkar olduklarını söyledi.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Sezer Gürdal'ın kullandığı 34 CDM 090 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan bahçeye girdi.

Yol kenarındaki ağaçlar arasında asılı vaziyette kalan kaza nedeniyle şoka girdiği belirlenen otomobil sürücüsü Sezer Gürdal ile otomobilde yolcu olarak bulunan Samet Çeliker ve Ümit Saha, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında çocuklarıyla birlikte bahçede bulunan kadın, bir haftada 2 kez kaza meydana geldiğini belirterek, "Bizim hayati riskimiz var. Bu kazalardan korkmaya başladık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kendi yerimizde korkar olduk" dedi. - ANTALYA