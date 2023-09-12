Manavgat'ta Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Başladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi D-400 karayolu yakınlarında bulunan ormanda saat 1300 sıralarında orman yangını başladı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın büyüyüp yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangının söndürme çalışmalarına helikopterler de katıldı. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor. (DHA)