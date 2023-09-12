Manavgat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın, öğle saatlerinde Yavrudoğan ve Çolaklı Mahallerinin sınırları içerisinde bulunan Kıdık mevkiinde çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükselmesiyle olay yerine çok sayıda arazöz, orman işçisi sevk edildi. Yangına 4 helikopter 2 uçak 10 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahalede bulundu. Yangın havadan ve karadan yürütülen etkili söndürme çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi. - ANTALYA