Manavgat'ta metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 40 yılı aşkın süredir kullanılmadığı belirlenen metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kadılar Mahallesi'nde otluk alandan başlayan yangının ikamete sıçradığı ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Karakoluna bağlı ekipleri alarma geçirdi. Yangın, kısa sürede Özcan Ay'a ait olduğu ve 40 yılı aşkın bir süredir kullanılmadığı belirlenen metruk eve sıçradı. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. - ANTALYA