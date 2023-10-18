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Manavgat'ta kesim işçisi ağaç dalının altında kaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kesim sahasında çalışan bir işçi, kestiği ağaç dalının üzerine düşmesi sonucu yaralandı. İtfaiye ve kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.