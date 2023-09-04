Manavgat'ta kaza: Otomobil bariyerlere çarptı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki aracın sol arka kısmından çarptığı otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Bariyerlere çarparak hurdaya dönen ve yanlamasına yol ortasında duran otomobilde şans eseri yaralanan olmadı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki aracın sol arka kısmından çarptığı otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Bariyerlere çarparak hurdaya dönen ve yanlamasına yol ortasında duran otomobilde şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza; Antalya-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Özge Yılmaz'ın kullandığı 60 ADL 763 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Çetin Mecitoğlu'nun kullandığı 07 BAF 554 plakalı otomobil sol arka çamurluk kısmından çarptıktan sonra çarpmanın şiddetiyle bariyerlere çarptı.
Özge Yılmaz'ın kullandığı otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralanan olmazken, aracın köprülü kavşak üzerinde yol ortasında durması nedeniyle trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yol, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı. - ANTALYA