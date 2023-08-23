Manavgat'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobili çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza; Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesi üzerinde meydana geldi. Çevreyolu istikametine seyir halindeki Yiğit Yalçınkaya'nın kullandığı 06 HA 0225 plakalı otomobil, İpek Doğan'ın idaresindeki 07 LDS 90 plakalı kamyonetin ile kavşak sistemi içinde çarpıştı. Kamyonet, önüne aldığı otomobili sürükleyerek refüje çıkardı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralananların olmadığı kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyonet ve otomobilin kavşak sistemi içinde çarpıştığı ve araçlardan birinin refüje sürüklendiği anlar görüntülerde yer aldı. - ANTALYA