Manavgat'ta Kamyon Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen kamyon park halindeki arazöz ve otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilen kamyonun park halindeki arazöz ve otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesine bağlı Beydiğin Mahallesi sınırları içinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre D-687 Antalya-Konya yeni yolda Beydiğin Mahallesi istikametinden Konya Derebucak istikametine seyir halindeki Mehmet Sipahioğlu'nun kullandığı 03 LG 580 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından devrildi. Hızını alamayan ve sürüklenen kamyon yol kenarında park halinde bulunan 07 L 6620 plakalı arazöz ve 07 LP 054 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Mehmet Sipahioğlu, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA