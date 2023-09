Manavgat'ta Jetski Kazası: 16 Yaşındaki Emir Koşar'ın Cenazesi Teslim Edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 kuzenin kullandığı jetskilerin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Emir Koşar'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Diğer yandan Emir'in hayatını kaybetmesine sebep olan kazanın görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, dun akşam saatlerinde Boğaz mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Irmağı Sorgun Boğaz mevkiinde E.T. (17) ve teyzesinin oğlu Emir Koşar'ın (16) kullandığı jetskiler çarpıştı. Feci kazada Anadolu lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Emir Koşar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayı duyup hastaneye gelen iki gencin yakınları fenalık geçirdi. Kazaya karışan E.T. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözlem altına alındı. E.T. işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay anı ise bölgededeki bir tur teknesinin güvenlik kameralarına yansıdı. Emir'in dönüş yaptığı anda arkazından gelen kuzeninin çarptığı anlar görüntülere yansıdı.

Antalya Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı morgunda işlemleri tamamlanan Emir Koşar'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenazenin ilçede düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA