Manavgat'ta Jetski Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 kuzenin kullandığı jetskilerin çarpışması sonucu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Boğaz mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Irmağı Sorgun Boğaz mevkiinde E.T. (17) ve teyzesinin oğlu Emir Koşar'ın (16) kullandığı jetskiler çarpıştı. Feci kazada Anadolu lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Emir Koşar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayı duyup hastaneye gelen iki gencin yakınları fenalık geçirdi. Kazaya karışan E.T. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözlem altına alındı. - ANTALYA