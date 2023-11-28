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Manavgat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Dursun Altıntaş'ın kullandığı 07 AAP 894 plakalı otomobil, caddeye çıkan Fatma Bodur idaresindeki 07 LMP 79 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada yolcular Ayşe Öz ve Meryem Altıntaş yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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