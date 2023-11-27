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Manavgat'ta Fırtına ve Yağış Sonucu Deniz Suyu Titreyengöl'e Karıştı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan yağış ve fırtına nedeniyle deniz suyu Titreyengöl'e karıştı. Saat kulesi ve oturma grupları su altında kaldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yağış ve fırtına nedeniyle deniz suyu Titreyengöl'e karıştı, saat kulesi ve oturma grupları su içinde kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' ve 'turuncu' kod uyarısı yaptığı Antalya'da, dün yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle Manavgat ilçesi Sorgun sahilinde kabaran deniz taşarak Manavgat ırmağı ve Titreyengöl'e karıştı. Titreyengöl turizm beldesinde deniz suyu göle karışırken, saat kulesi, oturma grupları ve otoparktaki bir araç su içinde kaldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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