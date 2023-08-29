Manavgat'ta çöplük alanda çıkan yangına helikopter müdahale etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hazineye ait arazi üzerindeki çöp dökülen alanda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın yerleşim yerlerine ve ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Manavgat'ta çöplük alanda çıkan yangına helikopter müdahale eti

Alevler yerleşim yerlerine ve ormana sıçramadan kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hazineye ait arazi üzerindeki çöp dökülen alanda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Yangının çıktığı yerin yerleşim yerlerine ve ormana yakın olması nedeniyle ekipler seferber olurken, yangın yerleşim yerlerine ve ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Sülek Mahallesinde Cevizler yolu üzerinde bulunan hazineye ait çöp alanı olarak kullanılan bölgede çıkan yangın Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. Ormanlık alan dışındaki yangının yakınındaki yerleşim yerlerine ve ormanlık alanlara sıçramaması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Orman İşletmesine ait 2 helikopter, 2 arazöz ve 2 su tankeri, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye, Manavgat Belediyesine ait iş makinesi ve su tankerleri ile 30 dolayında jandarma ve yangın işçisi yangına müdahalede bulundu.Korkulan olmadı ve ekiplerin müdahalesi sayesinde yangın etrafa yayılmadan kontrol altına alındı.