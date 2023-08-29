Manavgat'ta çöp dökülen hazine arazisinde yangın çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çöp dökülen hazineye ait arazide çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın yerleşim yerlerine ve ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çöp dökülen hazineye ait arazide çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Bölgenin yerleşim yerlerine ve ormana yakın olması nedeniyle ekipler seferber olurken, yangın yerleşim yerlerine ve ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Manavgat'ın Sülek Mahallesi'nde Cevizler yolu üzerinde bulunan hazineye ait çöp dökülen bölgede çıkan yangın, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. Ormanlık alan dışındaki yangının yakınındaki yerleşim yerlerine ve ormanlık alanlara sıçramaması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Orman İşletmesine ait 2 helikopter, 2 arazöz ve 2 su tankeri, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye, Manavgat Belediyesine ait iş makinesi ve su tankerleri ile 30 dolayında jandarma ve yangın işçisi yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesi sayesinde yangın etrafa yayılmadan kontrol altına alındı. - ANTALYA