Manavgat'ta çıkan yangınlar zamanında söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yarım saat arayla çıkan iki ayrı orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangının başladığı noktada bulunan cips ve alkol şişeleri dikkat çekti. Yangın ekipleri, yangının ardından çıkan ikinci yangına da kısa sürede müdahale etti.

- Manavgat'ta 30 dakika arayla iki ayrı noktada çıkan orman yangınları söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yarım saat arayla iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Sarılar Mahallesi Pazaryeri yakınlarında ormanlık alandan yükselen dumanlar, jandarma, orman ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yangının erken fark edilmesi, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürülürken, yangının başladığı noktada yol kenarında bulunan yeni açılmış cips ve alkol şişeleri ekiplerin dikkatinden kaçmadı.

Yangının söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu kez 500 metre mesafede su deposu altında dumanlar yükseldi. Yangın ekipleri kısa sürede bu yangına da müdahalede bulunarak büyümeden söndürdü.