Manavgat'ta çıkan yangın zamanında söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarından başlayan ve rüzgarın etkisiyle araziye sıçrayan yangın, ormanlık alana ulaştığı sırada söndürüldü. Tarım arazisinin orman sınırında bulunan çok sayıda arı kovanı, vatandaşların ve yangın ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yanmaktan kurtuldu.

Yangın, Hatipler Mahallesi Yatağan Mevkiinde çıktı. Yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi.

Yol kenarından başlayarak rüzgarın etkisiyle araziye yayılar yangına ilk müdahaleyi ellerindeki ağaç dallarıyla vatandaşlar yaptı. Yangın söndürme ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte arazideki yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışma başlatıldı. Havadan helikopterler yerden arazöz ve itfaiye ekipleri karadan yaptığı müdahale sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yanan çam ağaçları tarım arazisi çıktı

Diğer taraftan yangından 1 dönüm tarım arazisi zarar görürken, yangının sıçramaması için çaba harcanan çam ağaçlarının bulunduğu bölgenin de orman değil tarım arazisi olduğu belirlendi. Yangının çıktığı yerin içerisinde Neptün Halil Ağa Konağının da bulunduğu özel araziye yakın olması, endişe oluştururken, ekiplerin çabası sonucunda yangın araziye ulaşmadan söndürüldü.

Çok sayıda arı kovanı yangından zarar görmedi

Yangının çıktığı alanda bulunan çok sayıda arı kovanı yangından zarar görmezken, duman ve yangının sıcağı arıların kovandan etrafa dağılmalarına neden oldu. Yangını görerek ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, yangının yol kenarında başlayarak rüzgarın etkisiyle araziye ve ormanlık alana doğru ilerlediğini dile getirdiler. - ANTALYA