Manavgat'ta çıkan yangın su tankeri sayesinde söndürüldü

Manavgat ilçesinde çıkan yangın, Manavgat ırmağından su doldururken dumanları gören belediyeye ait su tankeri sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangın, Örnek Mahallesi Kümeevleri mevkiinde çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

ANTALYA (İHA) – Manavgat ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, Manavgat ırmağından su doldururken dumanları görerek müdahalede bulunan belediyeye ait su tankeri sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangın, Örnek Mahallesi Kümeevleri mevkiinde, Manavgat Çevreyolu Köprüsü'nün doğu tarafında çıktı. Antalya-Alanya D-400 Karayolu'nda yolculuk yapan vatandaşların alevleri görerek 112'ye ihbarda bulunması üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı itfaiye ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. İki tarla arasındaki kamışların tutuşmasıyla başlayan yangın, bu sırada Manavgat Irmağı'nda su dolduran tanker ve itfaiyenin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü.

Yanan bölgedeki içki şişelerinin çokluğu dikkatlerden kaçmadı. - ANTALYA