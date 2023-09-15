Manavgat'ta çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Denizyaka Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, karadan 44 personel ve havadan 2 helikopterin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 dönümlük sazlık alan zarar gördü.