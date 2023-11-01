Manavgat'ta Bisiklet ile Ticari Taksi Çarpıştı: Bisiklet Sürücüsü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bisiklet ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın meydana geldiği yerde mahalle sakinleri, daha önce yaptıkları çağrıların cevapsız kaldığını belirterek en azından sürücülerin birbirlerini görmelerini sağlayacak bir ayna takılmasını istedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bisiklet ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Kasaplar Mahallesi Kasaplar Mahallesi 8511 ve 8503 Sokak kesişiminde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Orhan Sucu'nun (16) kullandığı bisiklet, 8511 Sokak'ta seyir halindeki Arif Özden'in kullandığı 07 J 0017 plakalı ticari taksiye çarptı. Kazada, bisikletten fırlayarak ticari taksinin ön camına çarpan bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

En azından ayna konulsun

Kazanın meydana geldiği yerde her gün kaza yaşandığını belirten mahalle sakinleri, bugüne kadar buraya tümsek veya hız kes yapılması için yaptıkları çağrının cevapsız kaldığını, birileri ölmeden en azından sürücülerin birbirlerini görmelerini sağlayacak bir ayna takılmasını istedi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - ANTALYA