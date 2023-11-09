Manavgat'ta bir evin önündeki depoda yangın çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evin önünde bulunan depo şeklindeki yapıda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangında depodaki malzemeler ve bitişiğindeki evin 1 odası yandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evin önünde bulunan, ekmek yapmak ve malzeme koymak için kullanılan depo şeklindeki yapıda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangında depodaki malzemeler ve bitişiğindeki evin 1 odası yandı.

Yeniköy Mahallesi'nde Ramazan Yılmaz isimli vatandaşın evinin bitişiğinde bulunan ve malzemelerin konulduğu depo olarak kullanılan yapıda çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangının alevleri gecenin karanlığını aydınlatırken, olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürülen yangının, aynı zamanda ekmek yapılan depoda yapılan ekmeğin ardından ateşin söndürülmemesi sonucunda çıktığı iddia edildi.

Yangında, yanan depo içerisinde bulunan ağaç motoru, klima ve ot biçme motorunun yanı sıra deponun üzerinde çardak olarak kullanılan ağaç yapı ile ailenin oturduğu evin bir odası yandı. - ANTALYA