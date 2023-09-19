Manavgat'ta Aynı Kavşakta Ardı Ardına Yaşanan Kazalar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı kavşakta 2 gün içinde yaşanan 3 kazada 2 kişi yaralandı. Kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsünün metrelerce havalanıp yere savrulduğu kazanın ardından dün de yine kırmızı ışık ihlalleri sebebiyle 2 ayrı kaza yaşandı. Kazalarda otomobiller hurdaya dönerken 1 kişi yaralandı. Her üç kaza da güvenlik kameralarına yansıdı.

Motosiklet sürücüsünün metrelerce savrulduğu aynı kavşakta 1 saat arayla yaşanan iki kazada araçlar hurdaya döndü

2 kişinin yaralandığı kazalar güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı kavşakta 2 gün içinde yaşanan 3 kazada 2 kişi yaralandı. Kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsünün metrelerce havalanıp yere savrulduğu kazanın ardından dün de yine kırmızı ışık ihlalleri sebebiyle 2 ayrı kaza yaşandı. Kazalarda otomobiller hurdaya dönerken 1 kişi yaralandı. Her üç kaza da güvenlik kameralarına yansıdı

İlk kaza önceki gün yaşandı. Kazasız gün geçmeyen D-400 Karayolu Karacalar kavşağında Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Serkan Yılmaz'ın kullandığı 07 GEB 25 plakalı hafif ticari araç, Kızılağaç istikametinden D-400 Karayoluna çıkan Eren Akbaba'nın kullandığı 77 ACH 303 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 50-60 metre savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü Eren Akbaba, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İkinci kaza dün öğle saatlerinde yine aynı noktada yaşandı. Kızılağaç Turizm Bölgesinden Manavgat istikametine gitmek için D-400 Karayoluna çıkan Akın Esgi'nin kullandığı 16 DE 445 plakalı otomobil ile Karacalar'dan gelip Kızılağaç istikametine gitmekte olan Bayram Varol'un kullandığı 07 RY 994 plakalı Tofaş Kartal Marka otomobilin çarpıştı. Tofaş Kartal marka otomobilin hurdaya döndüğü kazada büyük şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

1 kişinin yaralandığı kaza da yine aynı gün bir saat sonra yaşandı. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Aybala Yeşil'in kullandığı 33 BHD 43 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halindeki Hasan Eser'in kullandığı 07 JF 832 plakalı Tofaş Kartal Marka otomobilin çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Kartal marka otomobil, refüje çıkarak karşı şeride inmeden durabilirken, diğer otomobil ise geldiği yöne dönerek durabildi. Kazada yaralanan 07 JF 832 plakalı Tofaş Kartal Marka otomobilin sürücüsü Hasan Eser, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Üç kaza güvenlik kamerasında

2 günde yaşanan ve 1'i ağır iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazalı güvenlik kameralarına da yansıdı. Kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulup yere düştüğü anlar ile otomobillerin birbirine girdiği anlar kayıt altına alındı.