Manavgat'ta arazi yangınında arılar zarar gördü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen arazi yangınında yaklaşık 1 dönüm zarar görürken, bölgede bulunan kovanlardaki çok sayıda arı öldü.

Bugün saat 12.00 sıralarında Manavgat'ın Hatıplar Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde yangın çıktı. Yaklaşık 1 dönüm arazinin zarar gördüğü yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü 2 helikopter, 3 arazöz, 1 acil müdahale aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 4 itfaiye aracıyla müdahalede bulunurken, mahalle sakinleri de ekiplere yardımcı oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, bölgede bulunan yaklaşık 53 kovan ve çok sayıda arı zarar gördü. Yaklaşık 10 gün önce kovanları kurduğunu belirten Halit Küçük, "En az yüzde 50'si yanık içinde. Yaklaşık 10 gün oldu yayladaydı, Beyşehir'de. İşte dumandan, sudan çıkanlar yerlerde öldü, çıkamayanlar da içinde serili. Yüzde 30'u kalmıştır belki de onu da canlandırabilirsek yeni seneye faydası olur. Canlandıramazsak, yumurta atmazsa hepsi gider" diye konuştu. (DHA)