Manavgat'ta ahır ve samanlık yangınında 2 bin balya saman zarar gördü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Mehmet Camız'a ait ahır ve samanlık olarak kullanılan alanda çıkan yangında 2 bin balya saman kül oldu. Yangına müdahale eden ekipler, ahırdaki büyükbaş hayvanları kurtarırken yangını söndürmekte başarılı olamadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ahır ve samanlık olarak kullanılan alandaki yangında 2 bin balya saman zarar gördü.

Yeniköy Mahallesi'nde Mehmet Camız'a ait büyükbaş ahırı ve samanlık olarak kullanılan depoda saat 12.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri müdahale etti. Ahırdaki büyükbaş hayvanlar Mehmet Camız tarafından zarar görmeden çıkarıldı. Samanlık bölümündeki 2 bin balya kül oldu. Ahırda hayvanlarıyla uğraşırken yangını fark ettiğini anlatan Mehmet Camız, Hayvanları ahırdan çıkardım. Yangına müdahale ettik ancak söndürmekte başarılı olamadık dedi.