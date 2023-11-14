Manavgat'ta AFAD Gönüllülerine Arama Kurtarma Eğitimi Verildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD tarafından gönüllülere arama kurtarma eğitimi verildi. Eğitimlerde çadır kurma, kolan kesme ve duvarları kaldırma gibi uygulamalı eğitimler yapıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından gönüllülere yönelik eğitim çalışmaları sürdürüldü. AFAD gönüllüleri, hafif arama ve kurtarmanın yanı sıra ilkyardım, yangın farkındalık ve insani yardım eğitimine alındı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7,8 ve 7,5 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde resmi rakamlara göre toplam 50 bin 783 kişi hayatını kaybetti, 122 binden fazla insan da yaralandı. Depremle 35 bin bina tamamen yıkılırken yaklaşık 300 bin binada da ağır hasar olduğu tespit edildi. Kahramanmaraş'tan Hatay'a kadar 10 ilde 2 milyon kişinin evsiz kaldığı, yaklaşık 5 milyon kişinin geçici olarak başka bölgelere gönderildiği deprem, arama kurtarma ekipleri ve çalışmalarının önemini gözler önüne serdi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan AFAD Başkanlığı daha önce başladığı gönüllülük projesi çerçevesindeki eğitimlerine depremin ardından hız verdi. Türkiye'nin bütün ilçelerinde meydana gelebilecek olan doğal afetlerde, arama kurtarma ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar mahalli gönüllülerle ilk çalışmaların yapılmasının hedeflendiği projede, birçok il ve ilçede gönüllü vatandaşlara eğitim verilmeye başlandı.

Antalya'daki eğitimlerin bir ayağı da Manavgat'ta gerçekleştirilmeye başlandı. Manavgatlı AFAD gönüllülerinden oluşan 33, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli 30 gönüllü öğretmen olmak üzere toplam 63 gönüllüye AFAD ekipleri tarafından arama kurtarma eğitimi verildi. Bir süre önce yıkımına başlanan Manavgat Toptan Sebze ve Meyve Hali'nde yıkılan binalarda gerçekleştirilen eğitimlerde gönüllülere çadır kurma ile hafif arama kurtarma eğitimi kapsamında yıkılan enkazlarda kolanların kesilmesi ve kaldırılması gibi eğitimler uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

AFAD Manavgat Gönüllüler Koordinatörü Abdüsselam Aydemir, milli eğitimden öğretmenlerle birlikte toplam 63 kişiye eğitim verildiğini belirterek, "Bu 5 günlük bir eğitimin parçası. AFAD Antalya İl Müdürlüğü'nden gelen uzman ekiplerimiz burada gönüllü öğretmenlerimize çadır kurma eğitimi verirken, diğer taraftan da yıkılan binaların altında kalan vatandaşları kurtarmak için kolon kesme, duvarları kaldırma gibi eğitimleri veriyoruz. Bundan sonra yangın eğitimimiz ve ilk yardım eğitimimiz de olacak" dedi. (DHA)