Manavgat Irmağı'nda Serinlemek İçin Tehlikeli Yöntemler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, her türlü tehlikeyi göze alarak girdikleri Manavgat Irmağı'nda serinlemeye çalışıyor.

Bunaltıcı sıcaklarda Manavgat'ta yaşayanlar, serinlemek için farklı çözüm yollarına başvuruyor. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu vatandaşlar, serinlemek için her türlü tehlikeyi göze alarak Manavgat Irmağı'na giriyor. Dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'ne gelen turistler ise, ırmağın karşı tarafında Ulukapı Mahallesi hudutlarından ağaçlardan ve kayalıklardan ırmağa atlayıp yüzenleri ilgiyle seyrediyor. Şelalenin alt kısmını adeta yüzme havuzuna dönüştüren vatandaşlar, şelalenin tam karşısında tel örgü ile kapalı olan bölgeye adeta ölümü göze alarak geçerken heyecan dolu anlar yaşanmasına neden oluyor.

Manavgat Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu sık sık mahsur kalma olaylarının yaşandığı şelalenin alt kısmındaki adacıklar, yine insanlarla dolup taşıyor. Tüm uyarılara rağmen su seviyesinin düşük olmasını fırsat bilen çok sayıda kişi adacıklara geçerek, burada serinlemeye çalışıyor. - ANTALYA