Manavgat Halk Kütüphanesinde Yangın Paniği

Antalya'nın Manavgat ilçesinde halk kütüphanesinin elektrik panosunda trafolardan bir tanesinin yanması sonucu çıkan duman, Kütüphanede kısa süreli korkuya sebep oldu.

Manavgat İlçe Halk Kütüphanesinde yaşanan yangın paniği kütüphanenin boşalmasına neden oldu. Kütüphanenin içerisine yayılan duman ve elektriklerin kesilmesinin ardından kütüphane personeli ve kütüphanede ders gören kursiyer kadınlar dışarı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde dumanın nedeninin elektrik panosundaki trafolardan 1 tanesinin yanmasından kaynaklandığı belirtildi. Dışarı çıkan personel ve kursiyerler, uzun süre bekledikten sonra içeri girdi. - ANTALYA