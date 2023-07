Manavgat Belediyesi Yaz Sezonunda Temizlik İşlerini Hızlandırdı

Manavgat Belediyesi, yaz sezonunda cadde, sokak ve kaldırımlarla birlikte çöp konteynerlerinin de temizlenmesi işlerini hızlandırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerlerini her gün düzenli olarak özel ilaçla yıkama işlemlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca, kaldırım ve caddeler de düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Manavgat Belediyesi, yaz sezonunda cadde, sokak ve kaldırımlarla birlikte çöp konteynerlerinin de temizlenmesi işlerini hızlandırdı.

Manavgat Belediyesi, turizm sezonun başlamasıyla yaz nüfusu 1 milyon civarına ulaşan Manavgat'ın temiz ve daha yaşanabilir olması için ekipleri seferber etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm cadde ve sokaklara yerleştirilen çöp konteynerlerini her gün düzenli olarak özel ilaçla yıkama işlemlerini gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, özel yıkama aracıyla çöp konteynerlerini ve çevresini deterjanlı sabunlu suyla temizliyor. Yapılan yıkama çalışmalarının neticesinde hem hijyen sağlanıyor hem de kötü kokuların çevreye yayılması engelleniyor. Ekipler, çöp konteynerlerinin yanı sıra ilçe genelindeki kaldırım ve caddeleri de düzenli olarak dezenfekte ediyor. Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün tüm ekiplerinin büyük bir özveriyle görevini gerçekleştirdiğini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, yaz aylarının gelmesiyle birlikte her gün düzenli olarak çöp toplama noktalarında sabunlu ve deterjanlı su ile dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca, etrafa kötü kokunun yayılmasını engellemek amacıyla cadde, sokak ve kaldırımlarda düzenli olarak hijyen çalışmaları da yapılıyor. İlçemize her anlamda güzel ve temiz tutmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızdan da daha nezih bir ortamda hep beraber yaşayabilmek adına kurallara uymalarını önemle rica ediyoruz. Daha temiz bir Manavgat için çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - ANTALYA