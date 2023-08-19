Manavgat Baraj Gölü'nde Pakistanlı İngiliz Vatandaşı Boğuldu

1) PAKİSTAN UYRUKLU İNGİLİZ VATANDAŞI BARAJ GÖLÜNDE BOĞULDU

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Baraj Gölü'nde serinlemek için suya giren Pakistan uyruklu İngiliz vatandaşı Noor Wali (43) boğuldu.

Manavgat Barajı Gölü yanındaki bir restorana ait iskele platformundan serinlemek için suya giren Pakistan uyruklu İngiliz vatandaşı Noor Wali, çırpınmaya başladı. Çevredekilerin Wali'nin çırpınışlarını fark edip, kurtarmak için suya girdi. Wali, kısa sürede suda kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve su altı dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıçların su altına yaptığı arama sonunda Wali'nin cansız bedeni yaklaşık 12 metre derinlikte bulundu. Sağlık ekipleri yüzeye çıkarılan Wali'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Wali'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Wafi'nin cenazesini sudan çıkaran Side Sualtı Arama Kurtarma Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Şahin Kaptan, su altında görüş mesafesinin sıfıra yakın olmasına rağmen yaptıkları dip taramasında Wafi'nin cansız bedenini, platformdan 2 metre uzakta 12 metre derinlikte bulduklarını söyledi.