Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda Karavan Parkı Yenileniyor

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda bulunan açık otopark çoğu zaman karavan yoğunluğuyla gündeme geliyor. İSPARK tarafından işletilen karavan parkta hem uzun hem de kısa vadeli konaklama imkanı bulunuyor. Konaklayanlara yalnızca park imkanı sunulan ve günlük 160, aylık abone ücreti bin 152 lira olan park alanının bir bölümü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 'Maltepe Karavan Parkı'nı yeniliyoruz' tabelaları ile kapatıldı. Henüz çalışmalara başlanmayan alanda büyükşehir belediyesinin yeni bir proje hayata geçireceği öğrenildi. Park alanında karavanda konaklayanlar, alanın hiçbir imkanı olmadığını söyleyerek, sahile kamp alanı yapılması talebinde bulundu. Araçlarını park etmek için gelen otomobil sahipleri ise yoğunluğun etkinliklerin olduğu zamanda daha fazla olduğunu ve bu dönemde bu çalışmanın yapılmaması gerektiğini savundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni proje hakkındaki detayların ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

"DAHA ÖZEL BİR YER YAPILACAKMIŞ"

"PARK YERİNE KAMP ALANI OLUŞTURULSUN"

"EN YOĞUN DÖNEMDE BÖYLE BİR YAPIYA GİRİŞMİŞ OLMASINI ÇÖZEMİYORUZ"

Araç sürücüsü Kadir Temel, "Bu ortak kullanım alanının en yoğun kullanılacağı dönemde büyükşehir belediyesinin böyle bir yapıya girişmiş olmasını çözemiyoruz. Otoparkımız çok bol ama sosyal alanı ikiye bölüp kullanılmaz hale getirmenin hiçbir mantığa, hiçbir çözüme hizmet ettiğini zannetmiyorum" ifadelerini kullandı. Araç sürücüsü Mehmet Baş ise, "Yalnızca akşam saatlerinde etkinlik olduğu zamanlarda biraz sıkıntı oluyor" dedi.