Maltepe'deki Depreme Dayanıksız Binalar Protesto Edildi

Maltepe'de bulunan Yeşil Belde Sitesi'ndeki depreme dayanıksız binaların yıkılması planlanması ve elektrik, doğalgaz ve suyunun kesilmesi için yapılan çalışmalar site sakinleri tarafından protesto edildi.

MALTEPE'de 247 dairenin bulunduğu bir sitedeki binalara 'Depreme dayanıksız' raporu verilmesi sonrası site sakinlerine verilen tebligat süresi doldu. Yıkılması planlanan dairelerin elektrik, doğalgaz ve suyunun kesilmesi için ekipler siteye geldi. Ekiplerin siteye girişine izin vermeyen site sakinleri durumu protesto etti.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan 247 dairelik Yeşil Belde Sitesi'ndeki binalardan 10 yıl önce karot örnekleri alındı ve sitenin depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Site sakinleri bu duruma itiraz etmelerine rağmen tebligat yapılarak dairelerin verilen süre içinde boşaltılması istendi. Sürenin dolmasının ardından yıkılması planlanan dairelerin elektrik, doğalgaz ve suyunun kesilmesi için ekipler siteye geldi. Ekiplerin siteye girişine izin vermeyen site sakini yaklaşık 100 kişi ellerindeki döviz ve bayraklarla durumu protesto etti. Site sakinleri tarafından yapılan basın açıklamasının ardından sitede oturanlara dairelerini boşaltmaları için 28 Eylül 2023 tarihine kadar ek süre verildi.

'BUGÜNDEN SONRA KİRA ÖDEYEMEM"

Site sakini Belgin Erzin, 'Doğalgaz ve elektriğimizi keseceklermiş. Kessinler. Ben burada oturmaya devam edeceğim. Ben 7 bin 5 yüz lira emekli maaşı alıyorum. Kiralar 20 bin lira olmuş. Nasıl gideyim ben" dedi. Bir diğer site sakini Nihat Berke ise, 'Bizim sorunumuzu biz kendimiz burayı boşaltacağız. Biz TOKİ ve KİPTAŞ istiyoruz. Burada 250 daire var bin kişide mağdur durumda. Burada hastamız var, gazimiz var. Belediyenin buraya 15 -20 günde bir ekip göndermesi sorunumuzu çözmüyor" diye konuştu.

'BELEDİYE BİZE İMARIMIZI VERSİN"

Serpil Berke ise, 'Burada çok büyük yolsuzluklar var. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Zamanında alınan karot örneği büyük ihtimalle sahte ama yapabileceğimiz bir şey yok. Bizim mağduriyetimizin giderilmesi için belediye bize imarımızı versin. Biz adam gibi firmalarla önceliğimiz KİPTAŞ ve TOKİ onlarla sözleşmelerimizi yapalım sonrada evlerimizi terk edelim" dedi.