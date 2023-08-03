Maltepe'deki Depreme Dayanıksız Binalar İçin 15 Gün Ek Süre Verildi

Maltepe'de bulunan 247 dairelik Yeşil Belde sitesindeki binaların depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Site sakinlerine verilen 120 günlük sürenin dolmasının ardından ekipler siteye gelerek elektrik, su ve doğalgazı kesmek istedi. Protesto ile karşılaşan ekiplere 15 gün ek süre verildi.

MALTEPE'de 247 dairenin bulunduğu bir sitedeki binalara 'Depreme dayanıksız' raporu verilmesi sonrası site sakinlerine verilen 120 günlük süre doldu. Yıkılması planlanan dairelerin elektrik, doğalgaz ve suyunun kesilmesi için ekipler siteye geldi. Protestoyla karşılaşan ekipler, site sakinleriyle sözlü tartışma yaşadı. Dairelerin boşaltılması için 15 gün ek süre verildi.

Maltepe'de bulunan 247 dairelik Yeşil Belde sitesindeki binalardan 10 yıl önce karot örnekleri alındı ve sitenin depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Daha sonra site sakinlerinin evlerinin 145 metrekare olmasına rağmen emsal olmamasından dolayı 66 metrekare ev yapılacağı söylendi. Site sakinleri bu duruma itiraz etmelerine rağmen tebligat yapılarak dairelerin 120 gün içinde boşaltılması istendi. 120 günlük sürenin bugün dolmasının ardından ekipler siteye gelerek elektrik, su ve doğalgazı kesmek istedi. Polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alınan site içerisinde toplanan yaklaşık 150 kişilik grup, ekipleri protesto etti. Site sakinleri ve ekipler arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın ardından yapılan değerlendirmede site sakinlerine dairelerini boşaltmaları için 15 gün ek süre verildi.

"EMSAL OLMADAN OLMUYOR; 4-5 KİŞİLİK BİR AİLE 66 METRAKAREDE NASIL YAŞAR"

"15 GÜN SÜRE VERİYORUZ"

Maltepe Belediyesi Kentsel dönüşüm şefi Gürkan Taybars ise "Amacımız buradaki insanları mağdur etmek değil. Buradaki insanların can ve mal güvenliklerini korumak. Gelen talimat üzerine sizin mağduriyetinizi bir nebze daha azaltmak için 15 gün süre veriyoruz. 18 Ağustos'ta burada gördüğünüz ekip gelecek ve tahliye işlemi gerçekleştirilecek " dedi.