Maltepe'de Yağış ve Rüzgar Sonucu Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi

Maltepe'de etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle yol kenarında bulunan çam ağacı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

MALTEPE'de etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle yol kenarında bulunan çam ağacı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ağacın devrilme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Feyzullah Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Sağanak yağış ve rüzgarın etkisiyle cadde kenarında bulunan çam ağacı, park halindeki 34 ABK 882 plakalı otomobilin üzerine devrildi. O sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşta ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Devrilen ağaç nedeniyle cadde iki yönlü trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yola devrilen ağacı kesmek için çalışma başlattı. Ağacın dalları ekipler tarafından budandı. Otomobilin daha fazla zarar görmemesi için ağacın altına kütük konuldu. Sahibi tarafından otomobilin olay yerinden alınmasının ardından ağaç, ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı. Ağacın yoldan kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı.

AĞACIN DEVRİLME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ağacın otomobilin üzerine devrildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ağacın park halindeki otomobilin üzerine devrilmesi ve yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşın son anda ağacın altında kalmaktan kurtulduğu anlar yer alıyor.