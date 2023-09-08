Maltepe'de park halindeyken yokuşta kayan hafriyat kamyonu 6 araca çarptı

Maltepe'de park halindeyken yokuşta kayan hafriyat kamyonunun çarptığı 6 araçta hasar meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Maltepe'de park halindeyken yokuşta kayan hafriyat kamyonunun çarptığı 6 araçta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yokuşta kaymaya başlayan hafriyat kamyonu, park halindeki 6 araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle vatandaşlar ile polis arasında kısa süre tartışma yaşandı.

Kazada araçlarda hasar oluştu.