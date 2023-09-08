Maltepe'de park halindeyken yokuşta kayan hafriyat kamyonu 6 araca çarptı
Maltepe'de park halindeyken yokuşta kayan hafriyat kamyonunun çarptığı 6 araçta hasar meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Maltepe'de park halindeyken yokuşta kayan hafriyat kamyonunun çarptığı 6 araçta hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yokuşta kaymaya başlayan hafriyat kamyonu, park halindeki 6 araca çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle vatandaşlar ile polis arasında kısa süre tartışma yaşandı.
Kazada araçlarda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yaşam