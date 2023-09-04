Maltepe'de Orman Yangını: Evler Tehlike Altında

İSTANBUL DHA - MALTEPE'de orman yangını çıktı. Alevler evlerin olduğu bölgeye yanaştı. Evlerin balkonuna çıkanlar yangını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada " İstanbul İli Maltepe İlçesi Başıbüyük mevkiinde saat 14: 32'de Orman Yangını çıkmıştır. Ekiplerimiz yangına saat 14: 35'da havadan ve karadan müdahale etmiştir. Yangına, 11 Arazöz, 2 İlk İMA, 2 Dozer, 1 Helikopter ve 70 personel ve İtfaiye ekipleri müdahale etmektedir. Yangın nedeni araştırılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam